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Kalıp tezgahında ’deki deneyler için parça üretiyor

Giriş Tarihi: 28.12.2018
Kalıp tezgahında CERN’deki deneyler için parça üretiyor
Manisa'da sac kalıp imal eden bir firma, yöneticilerinin teknolojiyi yakalamak adına attığı adımlar sayesinde Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'nin (CERN) parçacık fiziği deneylerini yaptığı Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) için parça üretmeye başladı. LHC projesinde kullanılan vakumlu fırının zirkonyum kaplı kalıpları ve fikstürlerin imalatını yapan firma, ilk parçaları, bu hafta İsviçre'ye gönderecek.Tora Makina Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Çırpan, "Projede kullanılan vakumlu fırının özel zirkonyum kaplı kalıpları ve fikstürlerin imalatını yapıyoruz. Şimdi de sırada Geleceğin Dairesel Çarpıştırıcısı projesi var. Ülkemiz adına CERN deneylerinde yer almak gurur verici" dedi.
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Kalıp tezgahında CERN’deki deneyler için parça üretiyor
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