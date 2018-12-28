Ya gidin ya kadro dışı!

BUGÜN NELER OLDU

Akhısar'da kulüp bulmaları istenen Dany ve Larsson kulüp bulamayıp ayrılmamak için direttikleri takdirde ligde A takım listesinden elenecekler.Akigo'ya 2016-17 sezonunun devre arası gelen İsveçli Larsson, bu sezonun ilk haftaları dışında forma giyemedi. Geçen yıl devre arası Karabükspor'dan transfer edilen Dany, bu sezon ligde sadece 4 maçta süre alıp sakatlık problemi yaşadı.Başka bir futbolcuyu kadrodan elemeyi düşünmeyen Akhisarspor'da çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatan Mustafa Yumlu'nun ardından uzun süredir stres kırığıyla oynayan Eray da ameliyat olacak. Adı Adana Demirspor'la anılan Bilal Kısa da mutlaka kadroda tutulacak.Ara transferde stoper, ön libero ve golcü arayan yeşil-siyahlılar, teklif götürülen Trabzon'dan ayrılan Mustafa Akbaş'tan yanıt bekliyor.Öte yandan yönetim Polonya'nın WKS Slask Wrochaw takımında görev yapan Róbert Pich ile ilgileniyor. Yönetim makul bir ücretle her iki savunmacıyı da bitirmek istiyor. Robert Pich, Slovakya ekibi Zlina takımında 41 maçta 38 gol atmıştı.