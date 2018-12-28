Yılbaşı öncesi terör örgütlerine darbe

BUGÜN NELER OLDU

İzmirCumhuriyet Başsavcılığı'nın, terör örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, geçtiğimiz salı günü ve dün sabah saatlerinde, bir dizi operasyonlar gerçekleştirildi. Salı günü, MLKP ve DHKP-C'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda, bir tabanca ile çok sayıda mermi, örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı verilerek serbest bırakıldı. Öte yandan, dün sabah saatlerinde ise bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Özel Harekat polisleriyle birlikte yaptığı baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca ve buna ait çok sayıda mermi, terör örgütü simgeleyen bayrak ve kitaplarla bazı örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin, PKK'nın şehir yapılanmalarında aktif olarak rol aldıkları bildirildi.