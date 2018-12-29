Çocuk mahkumlara erken yeni yıl partisi

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Aliağa ilçesi Yenişakran Mahallesi'ndeki İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yeni yıl kutlama programı düzenlendi. İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Vural Teymür, "Burayı cezaevi gibi düşünenler oluyordu oysa biz kurumumuzda gençlerimizin ve çocuklarımızın iyi bir rehabilite ve eğitim sürecinden geçerek topluma kazanılması için elimizden geleni gerçekleştiriyoruz" dedi. Konuşmanın ardından tutuklu çocukların yıl boyu eğitim gördüğü kurslarda hazırlanan ritim korosunun dinletisi ve halk oyunları ekiplerinin dans gösterisiyle devam etti. Ayrıca düzenlenen çekilişle çocuklara yeni yıl hediyeleri verildi. Sahne alan sanatçılar ile çocuklar doyasıya eğlendi.