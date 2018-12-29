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Merkezefendi’de yılbaşı denetimi

Giriş Tarihi: 29.12.2018
Merkezefendi’de yılbaşı denetimi
Denizli Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında vatandaşların yoğun olarak tercih edeceği kafeteryalarda, kuruyemişçilerde ve pastanelerde denetimlerini sürdürdü. Denetimler kapsamında ilçe sınırları içerisinde bulunan işletmeleri denetleyen Zabıta ekipleri, denetimler sırasında pastaneler, kafeler ve kuruyemişçilerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, iş yerinin ticari faaliyet göstermesi için temin edilmesi gereken belgeler gibi hususlarda denetimlerini gerçekleştiriyor. Denetim faaliyetlerinin titizlikle sürdürüldüğünü belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Merkezefendi sınırlarımızdaki gıda üzerine faaliyet gösteren işletmelerimizin tümü kontrolümüz altında. Merkezefendili hemşerilerimizin yeni yıllarını kutluyorum" dedi.
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Merkezefendi’de yılbaşı denetimi
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