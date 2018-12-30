Dokuz Eylül’ün gururu oldular

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TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) 2018 ödülleri sahiplerini buldu. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Doç. Dr. Yalçın Ersoy, Doç. Dr. Duygu Sağ ve Doç. Dr. Canan Aslı Yıldırım ile Dr. Öğretim Üyesi Serhat Tozburun, Türkiye Bilimler Akademisi 2018 Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanları Programı'nda (TÜBAGEBİP) ödüle layık görüldü. Akademisyenler, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elinden aldı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da akademisyenleri bir mesaj yayınlayarak kutladı. Rektör Hotar mesajında, "Değerli akademisyenlerimize yürüttükleri bilimsel çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.