Mesleği için 40’tan fazla ülkeyi gezdi

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Kaşkaloğlu Göz Hastanesi'nin kurucusu Prof Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, mesleğinin peşinde dünyayı gezdi. Meslek hayatında 42 yılı geride bıraktığını kaydeden Kaşkaloğlu, bilgilerini sürekli olarak en güncel ve en iyi şekilde tutmaya çalıştığını belirterek, bunun için 40'tan fazla ülkeye giderek düzenlenen konferans ve sempozyumlara katıldığını dile getirdi. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi'nde eşi Op. Dr. Selma Kaşkaloğlu ve diğer hekim kadrosuyla birlikte çalıştığını belirten Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, başarının bir ekip işi olduğunu ve bilgilerin paylaştıkça çoğaldığını vurguladı. Katıldığı uluslararası kongre ve sempozyumlarla, üye olduğu mesleki kuruluşların kendisine çok şey kattığını hatırlatan Kaşkaloğlu, "Amerika ve Avrupa Göz Doktorları Birliklerinin yanı sıra; Karadeniz Oftalmoloji ve Güney Avrupa Oftalmoloji Dernekleri'nin de üyesiyim. Amerika, Avrupa, Karadeniz ve Arap ülkeleri gibi 40'tan fazla ülkede düzenlenen konferans ve sempozyumlara hem katılımcı, hem de konuşmacı olarak katıldım. Kendimi geliştirmeye her zaman çok önem verdim. Henüz asistanlık döneminde Avusturya'da çalıştım, İngiltere'de ise 1 yıl hizmet verdim. Sonraki yıllarda da yurtdışında en güncel verileri takip etmek amacıyla ziyaretlerimi sürdürdüm. Son 20 yıldır da bir Türk hekimi sıfatıyla davetli konuşmacı olarak meslektaşlarımla buluşuyorum. Eskiden bu sempozyumlara katılmak çok önemliydi. Çünkü bilgiye ulaşmanın pek fazla alternatifi yoktu. Şimdi ise internet üzerinden canlı olarak konferanslara katılabiliyor ve takip edebiliyorsunuz. Bu durum günümüz hekimleri için önemli bir avantaj sağlıyor" diye konuştu. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi'nde çalışmalarını sürdüren Başhekim Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena ve Prof. Dr. Tansu Erakgün gibi hekimlerin de uluslararası konferanslara davet edildiğini kaydeden Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, teknoloji kadar hekim kalitesinin de belirleyici olduğunu vurguladı.