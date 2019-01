Bursluluk sınavıyla hayatınız değişebilir

BUGÜN NELER OLDU

özel okul, 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi için bursluluk sınavı tarihlerini ve saatlerini duyurdu. Ocak ayında başlayıp, marta kadar devam edecek olan özel okul bursluluk sınavlarına veliler ve öğrenciler tarafından her geçen yıl daha büyük oranda ilgi gösteriliyor. Sınavlarda başarı gösteren öğrencilere, başarı oranına göre yüzde 100'e varan burs imkanlarından faydalanabiliyorlar. Sınavlara başvurmak için her okul için ön kayıt yaptırmak gerekiyor. Öğrenciler, birden fazla özel okulun bursluluk sınavına girebiliyor. Sınavlarda, başarıya göre yüzde 25 ile yüzde 100'e varan burs imkanı sağlanıyor. Kazanılan burslar, her okula göre değişim gösterebiliyor. Kimi okul, okul türünü tamamlayana kadar, kimisi ise bursu her yıl yeniliyor. Türkiye genelinde sınav yapan zincir okullar, genellikle bursluluk sınavlarını belirledikleri tarihte bünyesindeki tüm okullarda aynı anda yapıyor. Öte yandan erken kayıt döneminde butik okullar da bursluluk sınavını yapmaktadır.