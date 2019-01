Sınavda stresle başa çıkmanın yolları

BUGÜN NELER OLDU

Çocuklarda sınav stresi, başarısızlığa yol açıyor. Sınav stresiyle başa çıkmanın en büyük yolunun tecrübeden geçtiğini belirten Eğitim Uzmanı Elçin Tün, sınav stresinin mutsuzluk, reddetme, isyan etme gibi dürtüleri alevlendirdiğini belirtti. Öğrencilerin sık sık sınava girmesi gerektiğini altını çizen Tün, "Sınav gerçeğini bir fobiden çıkarıp olağan bir oyun oynama alışkınlığı haline getirmeyen gençlik, yaşantısı boyunca karşılaşacağı her sınanmaya karşı yanlış bir tepki verecek ve bu da başarıyı engelleyecektir" dedi.Herhangi bir konuyu çok iyi çalıştığı halde o konu ile ilgili yapılan değerlendirmede kötü sonuç alan çocuklar için sınavın bir kabus olduğunu belirten Tün, öğrencilerin bu stresi yenmeleri için yol gösterdi. Başarıyı ölçebilmek için kullanılan yazılı sınav ve testlerin gerçek amacını kavramayan çocukların, derslerden, okuldan ve eğitimden uzaklaşmak isteyeceklerini savunan Tün, "İlkel dönemde herhangi bir hayati tehlikeye karşı geliştirdiğimiz kaçma ve kurtulma içgüdüsünün modern çağdaki şeklinin sınanmaya karşı gösterilen aynı fizyolojik gerçeklere dayandığını belirtti. Bunun sonucunda kişi en hızlı ve en kolay çözümü seçer. Ancak konu bilgiyi sınamak olduğunda stres tamamen yanlışı getirir" dedi. Bize gereken çocukluk çağından itibaren yaptığımız gibi, oyun oynarken hissedilen stressiz ve mutlu başarıyı sağlamaktır.Yapılan araştırmalarda Japonya'da sık karşılaşılan depremlerde bütün çocukların sakin kalarak deprem anında yapmaları gereken en doğru seçimleri yaptıklarını belirten Tün, "Bu çocukların stresle baş etmesinin yöntemi sık tecrübe etmekten geçmektedir. Düzenli olarak ilköğretim çağından başlayarak her hafta yapılan acil durum tatbikatları gerçek deprem anında bu çocukların doğru kararlar verip sakin kalmalarını sağlamaktadır. Buradan çıkarılacak sonuç, sınavda öğrenciyi etkisi alacak stresi yenmenin tek yolunun sınav tecrübesini olabildiğince çok yaşamasıdır. Böylece her sınav sonucunda eksiklerini tam olarak görebilecek farklı ve zor koşullarda sorularla nasıl baş edeceğini öğrenecek ve kendisi için en doğru stratejiyi kurabilecektir" dedi. Beynin kısa vadede yapılan sık tekrarları çok daha hızlı öğrendiğini hatırlatan Tün, "Bu sebeple herhangi bir konuyu tam anlamıyla analiz edebilmemiz için az zamanda çok kerelerce yapmamız gerekir. Bu konuyu sınava uyarlarsak hiç aksatmadan her soru çözümünü dakikalarla sınırlayan ve her hafta gireceği sınavın bir örneğini deneyimleyen öğrenci elli ve daha üstü sayıda sınav tecrübesiyle stres sorununu çözecektir" diye konuştu.Evde ders çalışırken veya soru çözülürken bir şey yenilip içilmemesi konusunda uyarıda bulunan Tün, "Beynimiz eylemleri başka eylemlerle bağdaştırma eğilimi içindedir. Buda soru çözerken sınavdaki kuralara uygun fiziki ortamı sağlamakla gerçekleşir. Örneğin evde soru çözerken düzenli olarak yemek yiyen bir öğrenci sınavda da bu fiziksel aktiviteye ihtiyaç duyacak ve var olan yoksunluk karşısında strese gircektir. Eğer ki soru çözme eylemini yemek yeme eylemi ile bağdaştırmazsa sınavda da bu yoksunluğu çekmez. Bu yüzden sınav başarısı , insanın kendi beynini eğitmesi ve kontrol etmesi ile başlar. Sınavlara karşı olan bir nesil gerçekleri analiz etmekten kaçan bir nesildir. Sınavlara karşı muhalif olmak yerine oyunu kurallara göre oynamalıyız. Yarışlarda sıralama olmasaydı zevkine varamazdık" dedi.