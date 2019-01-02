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2019 coşkuyla geldi

2019, ’de coşkuyla karşılandı. Kutlamaların adresi oldu. İzmirliler soğuk havaya rağmen sokaklara çıktı. Emniyet çalışanları ise yeni yıla görev başında girdi

Giriş Tarihi: 2.1.2019
2019 coşkuyla geldi
İzmir'de yeni yıl kutlamalarının adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. 2019'u karşılamak isteyen İzmirliler, soğuk havaya rağmen meydanı hınca hınç doldurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte vatandaşlar, Dj Mano'nun verdiği konserle eğlendi. Müziğe ritim tutarak eşlik eden vatandaşlar, özel anı da cep telefonlarıyla fotoğraflar çekerek kaydetti. Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan cep telefonlarının ışığı eşliğinde 10'dan geriye doğru sayan vatandaşlar, yakınlarına ve arkadaşlarına sarılarak, yeni yıl sevincini yaşadı.
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2019 coşkuyla geldi
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