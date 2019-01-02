Arsa mağdurlarından ‘Noel Baba’lı protesto

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İzmir'de 1970'li yıllarda satın aldıkları arazilerin tapularını alamayan ve kamuoyunda 'Balçova Arsa Mağdurları' olarak bilinen arazi sahipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde 'Noel Baba' kıyafetleriyle eylem yaptı. Arsa mağduru binlerce aileyi temsilen İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kalabalık, 'Noel Baba' kıyafetli grupla birlikte basın açıklamasında bulundu. Arazi sahipleri, yıllardır imar haklarını alamadıklarını öne sürdü. "Balçova arsa mağdurları" adına açıklama yapan avukat Mustafa Kemal Turan, ilk olarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'ya yazdıkları mektubu paylaştı. Arsalarına çeşitli tesisler yapıldığını ancak paralarının verilmediğini iddia eden Turan, sorunun 45 yıllık olduğunu belirtti. Hiçbir belediyenin vatandaşı 45 yıl sene boyunca imar mağduru etmediğini savunan Turan, "Balçova Arsa Mağdurlarının alamadıkları bu imar haklarının 45 katını ve üstelik de 45 gün içinde verenler kimlerdir? Burada eşitsizlik ve adaletsizlik yok mudur" diye konuştu. Turan, açıklamanın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne giderek Leonardo Da Vinci'nin "Son akşam yemeği" isimli eserinin replikasını Aziz Kocaoğlu'na iletilmek üzere görevlilere teslim etti. Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı. Arsa mağdurları, geçen günlerde CHP Genel Merkezi önünde çizgi film karakteri "Dalton Kardeşler" kıyafetleriyle eylem yapmıştı.