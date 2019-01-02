Tuvalet kavgası karakolda bitti

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Denızlı'debir caminin tuvaletinde yaşanan ve 1 kişinin yaralandığı tuvalet kavgası karakolda son buldu. Merkezefendi ilçesindeki Çınar Camisi'nde meydana gelen olayda Talip K, isimli adam tuvalet ihtiyacını gidermek için cami tuvaletine girdi. Ardından ihtiyacını giderdiği sırada isminin Mertcan S, olduğu belirtilen şahıs tuvalete girerek Talip K'nın bulunduğu kabinin kapısına tekme attı. Tekmelenen kapı içeride ihtiyacını gideren Talip K'nın kafasına ve eline gelerek yaralanmasına neden oldu. Bunun üzerine kabinden dışarı çıkan Talip K, ile Mertcan S, arasında arbede yaşandı. Olay yerine gelen polise ekipleri, kavgayı ayırdıktan sonra elinden ve kafasından yaralanan Talip K'yı hastaneye, Mertcan S'yi ise Kınıklı Şehitler Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. Mertcan S'nin 120 promil alkollü olduğu öğrenilirken, taraflar bir birlerinden şikayetçi oldu.