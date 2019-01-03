Özgür KAYNAR: Güzel bak güzel gör

BUGÜN NELER OLDU

Deveye, "Yolun çıkışını mı seversin, yoksa inişini mi" diye sormuşlar."Bu yolun düzü yok mu" demiş...Nobel ödüllü Andre Gide, efsaneleşmiş eserlerinden Dar Kapı'da, bizim develi bu veciz özetlememizdeki gibi işi yokuşa sürme saplantısına dikkat çekmiştir.Kolayca geçilebilecek kapıları veya zahmetsiz gidilecek yolları; korkularımız, huzursuzluktan beslenen komplekslerimiz ve muhteris duygularımız yüzünden nasıl geçilmez hale getirdiğimiz anlatılır, dünya edebiyatının klasiklerinden o romanda...Korku esaretinden, yersiz endişelerin tutsağı olmaktan kurtulmayı insanoğluna öğütler Gide...Kitaptaki, 'Kapıları açın, etrafınıza serpiştirdiğiniz dikenleri toplayın, görünür görünmez tüm tuzakları kaldırın' mesajını kimi alır, kimi almamakta direnir!Paylaşılamayan nedir şu yalan dünyada, neyin kavgası, neyin yarışıdır bu?Niyetin halisi varken, kötüsünü tercih etmek, şeytansı hazdan başka ne kazandırır? Hem değer mi buna?Hayatın içini güzelliklerle doldurmak, yaşama her daim iyi tarafından bakmak çok mu zor dersiniz?"Olmaz" deyip kapıları kapatmadan önce, birbirimize ve kendimize, "Neden olmasın" diyerek bir şans vermemiz gerektiğine inanarak bu köşeye "Neden Olmasın" ismini veren kişi olarak demek istediğim şu...Güzel bakan güzel görür, güzel düşünen güzel yaşarmış.Bir yılı daha bitirdik.Çocuklukta geçmek bilmeyen zaman, yaş ilerledikçe ve bedenler ağırlaştıkça inadına hızlanır, yetişemezsin.Bakarsın ki yıllar geçivermiş, ömürler tükenmiş.Anlamsız çekişmelerin, iyilikten uzaklaşmanın nasıl bir ucuzluk olduğunu, dikenlerle doldurulan yaşam yolunun sonuna gelince daha iyi anlar insan!İşte bunu daha önce anlayıp hayata anlam katmanın bir fırsatı olabilir taptaze bir yılın başlangıcı...Yeni bir yıla girerken, yeni başlangıçlar yapmalı bence.Güzel bakıp güzel görmeyi, güzel düşünüp güzel yaşamayı, iyilik ekip sevgi toplamayı öğrenebilmeli...Ve de şu hadisin taşıdığı derin anlama vakıf olunabilmeli:Müjdeleyin, nefret ettirmeyin.Kolaylaştırın, zorlaştırmayın.Uyumlu olun, geçimsiz olmayın.(29.12.2012 - Egeli Sabah)