Altay’da putsila sevinci

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Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altay nihayet Putsila'ya kavuştu. Başkent ekibinden ayrılan Putsila, Antalya kampına katılarak başkan Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya gelip 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Taraftarlara başarı sözü veren Putsila,ifadelerini kullandı. Gaziantepspor'da başladığı Türkiye kariyerinde geçen sezon Ankaragücü formasıyla Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'yi çok seviyorum ve burada yeni başarılara imza atmak istiyorum. Bana burada büyük sevgi gösteren Ankaragücü taraftarına da teşekkür ediyorum. Şimdi Altay'da başarılı olmak için mücadele edeceğim. Kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.