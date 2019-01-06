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Altay’da putsila sevinci

Altay sezon başında talip olduğu ancak imza attıramadığı ’nden Belaruslu orta saha oyuncusu Putsila’yı renklerine bağlamanın sevincini yaşıyor

Giriş Tarihi: 6.1.2019
Altay’da putsila sevinci
Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altay nihayet Putsila'ya kavuştu. Başkent ekibinden ayrılan Putsila, Antalya kampına katılarak başkan Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya gelip 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Taraftarlara başarı sözü veren Putsila, "Giydiğim her forma için elimden gelenin fazlasını veriyorum. Altay'da yeni bir sayfa açacağım. Ligi en iyi noktada bitirmek için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. Gaziantepspor'da başladığı Türkiye kariyerinde geçen sezon Ankaragücü formasıyla Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'yi çok seviyorum ve burada yeni başarılara imza atmak istiyorum. Bana burada büyük sevgi gösteren Ankaragücü taraftarına da teşekkür ediyorum. Şimdi Altay'da başarılı olmak için mücadele edeceğim. Kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.
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Altay’da putsila sevinci
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