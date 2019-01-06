Eib’e yakıştı

BUGÜN NELER OLDU

Ege İhracatçı Birlikleri, 80. kuruluş yıldönümü mutluluğunu yaşadığı 2019 yılına yeni bir rekorla 'merhaba' dedi. Geçtiğimiz yılı 13 milyar 324 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşan EİB, tarihindeki en yüksek ihracat rakamına imza attı. EİB, aralık ayında ise; 1 milyar 34 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Ege İhracatçı Birlikleri, 2017 yılında 11 milyar 822 milyon dolar ihracat kaydı gerçekleştirmişken, 2018 yılında yüzde 13'lük artışla 13 milyar 324 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı. Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde bulunan 12 ihracatçı birliğinin tamamı 2018 yılında ihracatını arttırma başarısı göstererek tarihi başarıya ortak oldu. EİB'in 2018 yılında kayda aldığı sanayi ürünleri ihracatı yüzde 15'lik artışla 6.4 milyar dolardan 7.4 milyar dolara çıkarken, tarım ürünleri ihracatı yüzde 11'lik artışla 5 milyar dolar barajını aştı. Madencilik sektörü ise; yüzde 6'lık ihracat artışıyla 919 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı.Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2018 yılında yüzde 52'lik ihracat artış hızıyla ulaştığı 1 milyar 558 milyon dolarlık ihracatla; hem en fazla ihracat yapan, hem de ihracatını en fazla arttıran birlik olarak çifte başarıya imza attı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2018 yılında ihracatını yüzde 7 arttırarak 1 milyar 355 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı ve ihracatta zirve ortağı oldu.Egeİhracatçı Birlikleri'nin (EİB) 80. kuruluş yıldönümünü düzenlediği gece ile kutladı. Kutlamada konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2019 yılında ihracat rekorlarının kırılması dileğinde bulunuldu. Gecede, Show Band Orkestrası ve Aşkın Nur Yengi sahne aldı.