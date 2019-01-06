İbrahim Akın 35 yaşında

BUGÜN NELER OLDU

Altay'ın en sevilen oyuncularından İbrahim Akın, 35 yaşına Antalya kampında takım arkadaşlarıyla girdi. Doğum günü pastasını Necdet'in ellerinden yiyen İbrahim, kulübün sosyal medya sayfalarına önemli açıklamalarda bulundu. Altay taraftarı sayesinde yeniden futbola bağlandığını dile getiren tecrübeli futbolcu güzel günler göreceklerini söyleyerek, "İlk yarıda başarısız olduk. Ancak ikinci devre farklı olacak. Hedefimiz her zaman yüksek. Ben her şeyin çok güzel olacağını düşünüyorum. Camia ve taraftar desteğe devam etsin, bölünme olmasın. Karalar bağlamayalım, biraz sabır gerekiyor" yorumu yaptı. İbrahim Akın, jübilesini Alsancak Stadı'nda yapmayı hayal ettiğini de sözlerine ekledi.