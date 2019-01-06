Kazdağları kartpostal gibi

BUGÜN NELER OLDU

Kazdağlarıönceki akşam saatlerinde başlayan ve geceyi çileli bir hale getiren kar yağışının ardından sabaha eşsiz bir manzara ile uyandı. Kazdağları'nın eşsiz kar manzaralarını görmek için yürüyüş grupları bölgeye adeta akın etti. Hanlar mevkiinde yürüyüş yapan ABK Doğa Grubu sorumlusu Cahit Sarıbek, "Grubumuz ile bu gün Hanlar'a geldik. Kazdağları'nda karda yürüyüş yapacağız. Şu anda 23 kişiyiz. Hanlar'dan Kapanca'ya ineceğiz. Orada bir çayımızı içeceğiz. Ondan sonra Gülsüm Ana'nın orada bitireceğiz. Bugün 4 buçuk 5 kilometre yürüyeceğiz" dedi.