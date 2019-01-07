Çocuklarına güveniyoruz

Altınordu kulübü bünyesindeki 12 bin çocuğun ve 370 antrenörün koordinasyonunu sağlayan Altınordu Bölge Futbol Okulları Direktörü Aykut Turan dev yapının nasıl işlediğini SABAH'a anlattı. Eğitim yapılarından, yetenek keşfine kadar çok sayıda konuya değinen Turan'ın alt yapıyla ilgili ilginç açıklamaları şöyle: "Altınordu, öz kaynak sisteminden yetiştirdiği futbolcular ile ekonomik model uygulayan bir organizasyon. Bu toprakların çocuklarına güvenerek yola çıkan, onlara Avrupalı meslektaşları karşısında fırsat eşitliği yaratma adına en üst düzey antrenman, bilim, beslenme, barınma ve sosyal imkanlar sağlayan bir futbol kulübü."



ANTRENÖRLERİMİZİN PEDAGOJİK EĞİTİMİ VAR

"SAHADA çalışacak antrenörü doğru tercih ediyoruz. Pedagoji eğitimi almış, çocukları seven antrenörler ile çalışıyoruz. Eğitim direktörlüğümüz ve psikologlarımız tarafından hazırlanan antrenman programlarını uyguluyoruz. Yılda en az 3 kez antrenör eğitim seminerleri gerçekleştirerek uzman eğitmenler tarafından davranış eğitimi veriyor ve mutlaka bütün okullarımızı denetliyoruz. Antrenmanların oyunsal formlarda, tempolu ve coşkulu geçmesini sağlıyoruz. Çocuklarımızı lisanslı sporcu olsunlar diye değil, spor kültürüne ulaşsınlar, bilgisayar ve telefon başından uzaklaşsınlar, sağlıklı büyüsünler ve mutlu olsunlar diye eğitim veriyoruz. Mutlaka içlerinden doğal yetenekli olanları tespit ederek genç takımlarımıza kazandırıyoruz. Şu anda Türkiye'de futbol okullarından genç takımlarına en fazla oyuncu kazandıran organizasyonuz."



ÖZEL GÜNLER BİZİM İÇİN KIYMETLİ

"ÖZEL günleri unutmuyoruz. Anneler Günü'nden, Polis Haftası'na, Dünya Engelliler Haftası'ndan Hayvanları Koruma Günü'ne kadar bütün özel günlerde etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Tribün Etkinliğinde Doğru Taraftar Olma, Fidan Dikme, Sokak Hayvanlarını Besleme, Huzurevi Ziyaretleri gibi projelerimiz sürdürülebilir şekilde devam ettiriyoruz. Dirlik ve düzen, tempo ve coşku aynı. Antrenörlerin sakalsız olmasından tutun, sosyal sorumluluk projelerindeki uygulamalara kadar şartlar eşit. Tek farklılık beslenme, antrenman temposu ve çalışma sayısı. Genç Takımlarımızda beslenme kalori hesabı uygulanıyor. Gün içinde dinlenme uyku zamanları var. Bireysel ve takım antrenmanları var. Futbol Okullarımızda bu durum maalesef zaman sorunu nedeniyle çok fazla uygulanamıyor."

A TAKIMDAN FAZLA GENÇLERE HARCIYORUZ

"ALTINORDU'NUN tabanını futbol okulları oluşturuyor. Şu anda 30 ilde yayılmış 118 futbol okulumuz var. Yaklaşık 12 bin sporcu çocuğumuz ve 370 kadar eğitmen antrenörümüz var. A takım bütçesinden fazlasını Genç Takımlarına harcayan gerçek profesyonel futbolcular yetiştiren bir organizasyonuz. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'ın bu toprakların çocuklarına sevgisi ve inancı bizi ayakta tutuyor. Bu da süreklilik sağlıyor."



EĞİTİMLERİMİZ FUTBOLDAN DAHA ÖNCELİKLİ

"GERÇEKLEŞTIRDIĞIMIZ yapı içerisinde futboldan daha öncelikli eğitimlerimiz var. Bunların en başında iyi birey ve iyi vatandaş olma bulunuyor. Etik kurallar, sevgi, saygı bizim için çok önemli. Daha sonra okullarımızın sıklıkla uyguladıkları ekstra eğitim çalışmaları mevcuttur. İlk yardım, ingilizce, cimnastik, satranç bunlardan bazılarıdır. Bizler için en önemli noktalar çocuklarda uyum ve karakter. Daha sonra çalışma ve sabır."



ÇOCUK SAĞLIĞI İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ

"BIR sistemi kurmadan önce öncelikle oyun alanlarının fiziki şartlarını, uygunluklarını kontrol ediyoruz ve onlara sağlıklı bir ortam hazırlıyoruz. Bu şartlar arasında en önemli olduğunu düşündüğümüz şey kale direklerinin sünger ile kaplanması ve sabitlenmesi. Bu da istenmeyen kazaların önüne geçiriyor bizleri. Tesisin ve çevrenin temizliği de bir o kadar önemli."