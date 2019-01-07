Göztepe, eren’i bekliyor

Sezon başında da Eren Derdiyok'u almaya çalışan Göztepe, bu kez transfere çok yakın. Sarı- Kırmızılılar, Galatasaray'da kadro dışı bırakılıp Antalya kampına götürülmeyen ve teknik direktör Fatih Terim tarafından takımda düşünülmediği açıklanan Eren için harekete geçti. Göz Göz, transfer piyasası kızışmadan bu işi bitirmek isterken, hemen Eren'in menajeriyle temas kurdu. Galatasaray'da yıllık 2 milyon Euro kazanan gurbetçi futbolcuya, buna yakın bir ücret ödemeye hazır olan Göztepe, kesenin ağzını açmış durumda. Göztepe ayrıca Arjantinli santrfor German Cano'yla da görüşmelerini sürdürüyor.

KONTENJAN AÇILIRSA...

Göztepe, Fransa'da Caen forması giyen sağ kanat Claudio Beauvue ile anlaştı ama henüz imza attıramadı. Yabancı kontenjanının açılması halinde ise Chelseali Abdul Rahman Baba, Celtic'ten Izaguirre, Udinese'den Ali Adnan ve PSV Eindhoven'den eski Bursasporlu Aziz Behich de gündemdeki diğer isimler...