İranlılar gayrimenkul için İzmir’e yöneldi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, farklı ülkelerden Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu vatandaşların sayısında ciddi artış yaşandı. 2018 yılında özellikle İran'dan Türkiye'ye gelen birçok kişinin tercih ettiği öncelikli kentlerin başında İstanbul, Ankara ve İzmir geliyor. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu, İranlıların sadece İzmir'de değil tüm Türkiye'de gayrimenkul satın aldıklarını açıkladı. İstanbul'da en çok Irak ve İran'dan gelenlerin ev aldığını söyleyen Mesut Güleroğlu, İzmir'de ise son bir yıl içerisinde İranlıların ciddi anlamda yatırım yaptıklarına tanık olduklarını belirtti. İranlıların son 10 ayda İzmir'de 8 binin üzerinde gayrimenkul satın aldıklarını kaydeden Güleroğlu, burada gayrimenkul sahibi olanların şimdi yavaş yavaş çalışma hayatına girdiğini aktardı.

PIYASA CANLANDI

İran'dan gelerek burada ev satın alanların, emlak piyasasını canlandırdığını söyleyen Mesut Güleroğlu, "Gayrimenkul fiyatlarında en azından durağan piyasada bir çıkış yılı oldu. Şu anda gayrimenkul fiyatları uygun. İzmir'i tercih etmelerinin nedeni yüksek ihtimal, Ankara ve İstanbul'dan ziyade burada konut fiyatlarının uygun olması. Yaşam kalitesinin biraz daha yüksek olması" dedi.