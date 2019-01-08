Karşıyaka’ya geldiğim için çok mutluyum

BUGÜN NELER OLDU

TAHINCIOĞLU Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın Anadolu Efes'ten kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği eski oyuncusu Birkan Batuk, "Geri döndüğüm için çok mutluyum" dedi. Bahçeşehir Koleji ile önceki gün oynanan maçının ardından konuşan Birkan Batuk karmaşık duygular yaşadığını dile getirdi. Birkan,ifadelerini kullandı.Kariyerine 2006-07'de Alpella'da başladıktan sonra 2009-12 yıllarında Karşıyaka'da mücadele eden Birkan Batuk, daha sonra Anadolu Efes'e transfer oldu.