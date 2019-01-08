Karşıyaka’ya geldiğim için çok mutluyum

TAHINCIOĞLU Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın Anadolu Efes'ten kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği eski oyuncusu Birkan Batuk, "Geri döndüğüm için çok mutluyum" dedi. Bahçeşehir Koleji ile önceki gün oynanan maçının ardından konuşan Birkan Batuk karmaşık duygular yaşadığını dile getirdi. Birkan, "Herkese çok teşekkür ederim. İyi bir takım olduğumuza inanıyorum. Bahçeşehir maçına iyi başlayamadık ama maçın sonunu çok iyi oynadık. Bizim için önemli bir galibiyet. Lige verilecek ara var, o süreçte daha iyi olacağımıza inanıyorum"
ifadelerini kullandı. 11 SAYIYLA GERI DÖNÜŞ YAPTI
Kariyerine 2006-07'de Alpella'da başladıktan sonra 2009-12 yıllarında Karşıyaka'da mücadele eden Birkan Batuk, daha sonra Anadolu Efes'e transfer oldu. Bu süreçte 1 sene Darüşşafaka Doğuş'ta mücadele eden Birkan, tekrar Karşıyaka forması giydiği önceki günkü Bahçeşehir Koleji maçında 11 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle oynadı.