Tekerlekli sandalyesiyle 4 ayrı madalya kazandı

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Karşıyaka ilçesinde yaşayan ve 2 yaşındayken geçirdiği çocuk felci sebebiyle tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren Osman Ertöz, bir başarı daha elde etti. Daha önce tekerlekli sandalyede dans ederek 6 madalya kazanan, aikidoda siyah kemer sahibi olan ve profesyonel olarak basketbol oynayan Ertöz, 5 Ocak'ta Samsun'da yapılan Tekerlekli Sandalyede Dans Türkiye Şampiyonası'nda katıldığı 4 farklı kategorinin hepsinde madalya alarak yeni bir başarıya daha imza attı. Free Style, Tek Erkekler, Latin ve Duo olmak üzere 4 farklı kategoride yarışan Ertöz, farklı müzikler eşliğinde tiyatral dans gösterileri sergiledi. Free Style kategorisinde Yeşim Ertöz ile birlikte 'Notre Dame'ın Kamburu'nu, Tek Erkeklerde Jim Carry'nin 'Mask' filmini, Duo'da Duygu Alkan ile birlikte 'Titanik'i canlandırdı. Samsun'da Free Style'da üçüncülük, Tek Erkeklerde üçüncülük, Latinde ikincilik ve Duo'da ikincilik kazanan Ertöz, İzmir'e dört farklı madalya ile döndü.