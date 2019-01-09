Bakanlık, Küçük Menderes’i kurtaracak rapor hazırladı

BUGÜN NELER OLDU

TARIM ve Orman Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Küçük Menderes Havzası Nehir Havza Yönetim Planı kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin nihai raporunu yayımladı. Rapor, Küçük Menderes Nehri başta olmak üzere bölgedeki birçok su kaynağındaki kirliliğe dair acı tabloyu ortaya koydu. Rapora göre 2022'ye kadar Küçük Menderes havzasında 5 atık su arıtma tesisinin kurulması gerekiyor. Raporda Tire OSB ve Torbalı'dan sonra Küçük Menderes Nehri ve yan kollarında yoğunlaşan endüstriyel kirliliğe karşı 19 sanayi kuruluşuna mevcut arıtma tesislerine ek olarak ileri arıtma sistemlerine geçmeleri önerildi. Fetrek Çayı ve Uladı Çayı için alınması gereken tedbirler de sıralandı. "İyi Tarım Uygulamaları" kapsamında da ele alınan "yeşil kuşak" konusunda içme suyu kaynaklarının olduğu göl ve barajların çevresine 10 metre genişliğinde orman tamponu, nehir ve derelerde ise iki kıyıya 5'er metre genişlikte orman hattı oluşturulması gerektiği belirtildi.