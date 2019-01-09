Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Bakanlık, Küçük Menderes’i kurtaracak rapor hazırladı

Bakanlık, ’i kurtaracak rapor hazırladı

Giriş Tarihi: 9.1.2019
Bakanlık, Küçük Menderes’i kurtaracak rapor hazırladı
TARIM ve Orman Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Küçük Menderes Havzası Nehir Havza Yönetim Planı kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin nihai raporunu yayımladı. Rapor, Küçük Menderes Nehri başta olmak üzere bölgedeki birçok su kaynağındaki kirliliğe dair acı tabloyu ortaya koydu. Rapora göre 2022'ye kadar Küçük Menderes havzasında 5 atık su arıtma tesisinin kurulması gerekiyor. Raporda Tire OSB ve Torbalı'dan sonra Küçük Menderes Nehri ve yan kollarında yoğunlaşan endüstriyel kirliliğe karşı 19 sanayi kuruluşuna mevcut arıtma tesislerine ek olarak ileri arıtma sistemlerine geçmeleri önerildi. Fetrek Çayı ve Uladı Çayı için alınması gereken tedbirler de sıralandı. "İyi Tarım Uygulamaları" kapsamında da ele alınan "yeşil kuşak" konusunda içme suyu kaynaklarının olduğu göl ve barajların çevresine 10 metre genişliğinde orman tamponu, nehir ve derelerde ise iki kıyıya 5'er metre genişlikte orman hattı oluşturulması gerektiği belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakanlık, Küçük Menderes’i kurtaracak rapor hazırladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN