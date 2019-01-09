İYTE, en iyiler listesinde 4’üncü sırada

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), dünyadaki en prestijli veri tabanı olarak görülen Nature Index'in kimya, dünya ve çevre, yaşam bilimleri ve fizik bilimleri kategorilerinde yaptığı değerlendirmede 2017 yılında Türkiye'deki 10 araştırma üniversitesinden biri olarak seçildi. Genel kategoride 4'üncü sırada yer alan İYTE, kimya biliminde 3, fizik biliminde 4, yaşam bilimlerinde ise 3'lüğü hak etti. 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 süresini kapsayan Nature Index'in 2017 listesinde Türkiye'den 68 üniversite yer aldı. İYTE Rektörü Yusuf Baran, "Biz enstitümüzün uluslararası marka bir üniversite olması için tam gaz bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Buradaki temel hedefimiz üniversitemizin sadece ulusal zeminde değil uluslararası alanda da üstün başarılara imza atması" dedi.