2018’de 296 hektar alan yandı

IZMIR Orman Bölge Müdürlügünden yapılan açıklamaya göre, toplam 470 bin hektar orman alanına sahip olan Izmir'de 2018 yılında toplam 167 adet orman yangını çıktıgı ve bu yangınlarda 296 hektar orman alanın zarar gördügü; buna karsılık yanan alanlarla birlikte Izmir'de toplam bin 926 hektar orman alanın agaçlandırıldıgı belirtildi. Orman köylüsünün ekonomik anlamda desteklenmesi için de 2018 yılında gelir getirici tür agaçlandırması yapan Izmir Orman Bölge Müdürlügü toplam 38 köye badem, zeytin, ceviz, dut, fıstık çamı, kestane, ahlat, igde ve alıç gibi türlerde toplam 440 hektar alana 81 bin 500 adet fidan dikerek orman köylülerinin kullanımlarına verdi.

BUGÜN NELER OLDU