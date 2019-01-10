Çocuklar buzu eritti

KOCAELİ'NDEKI Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları 3'ü altın 8 madalya ile döndü. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Buz Sporları Salonu'ndaki şampiyonada, İzmirli sporcular 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Şampiyonada D1 (8 Yaş) Bayanlarda Masal Oral, B (11 Yaş) Bayanlarda Derya Taygan ve C1 (10 Yaş) Baylarda Batu Tasasız altın madalya kazandı. C2 (9 Yaş) Bayanlarda yarışan Duru Çimen gümüş alırken, D2 (7 Yaş) Bayanlarda Doğa Güner, D1 (8 Yaş) Bayanlarda Deniz Tarım, D1 (8 Yaş) Baylarda Toprak Aydın ve A Baylarda Berkant Algül üçüncülük kürsüsüne çıktı.

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