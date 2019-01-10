Göztepe, Serdar’ı kaptı

Yabancı kontenjanının dolu olması yüzünden yerli futbolculara yönelen Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, İspanya La Liga ekiplerinden Huesca formasını giyen kanat oyuncusu Serdar Gürler'i renklerine bağladı. İspanyol kulübüyle yapılan görüşmeler sonucunda, 2022 yılına kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki futbolcunun 1.5 yıllığına kiralık olarak transfer edildiği belirtildi. Özelikle hücumdaki süratiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Serdar'ın 2 gün içinde Antalya Belek kampına dahil olacağı ifade edildi.

90 DAKİKASI YOK!

Bu sezon La Liga'da 16, İspanya Kral Kupası'nda ise 2 maça çıkan Serdar Gürler skora katkı koyamadı. Serdar ligde 5 maça 11'de başlamasına rağmen hiç 90 dakika sahada kalamadı. Serdar kariyerinde daha önce Sochaux, Elazığspor, Trabzorspor, Erciyesspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor formalarını giydikten sonra İspanya'nın yolunu tutmuştu.