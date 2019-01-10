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Liseli kızdan, Urfalı öğrencilere yardım

'de liseli , ’daki bir ilkokulun öğrencileri için yardım kampanyası başlattı. Genç kız 70 koli giyim ve kırtasiye malzemesini Urfa’ya gönderdi.

Giriş Tarihi: 10.1.2019
Liseli kızdan, Urfalı öğrencilere yardım
İzmir'in Beydağ ilçesinde Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Cansu Akın, zor şartlarda eğitimlerini sürdürdüklerini öğrendiği Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Hancığaz Köyü'nde ilkokul öğrencileri için önce akrabalarından, sonra okuldan ve ilçedeki esnaftan giyim ve kırtasiye malzemesi topladı. Akın, sonra da sosyal medyada kampanya başlattı. Akın'ın iyilik hareketi kısa sürede büyük ilgi gördü. 70 koli yardım malzemesi toplamayı başaran Akın, eşyaları tek tek paketledi. Geçen sene de Kırşehir'deki Çiçekdağı Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda okuyan ihtiyaç sahibi öğrenciler için benzer bir kampanya yürüten genç kız, kendisinden yaşça küçük ve zor durumda olan öğrenci kardeşlerine yardım etmeyi bir sorumluluk olarak gördüğünü söyledi.



BIRBIRIMIZI DÜŞÜNMELIYIZ

Akın, ne kadar zor şartlarda olurlarsa olsunlar tüm öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri gerektiğini belirterek, "Benim durumum iyi değil, yardım edemem' deyip geçmemek lazım, yapabileceğimiz şeyler her zaman var. İnşallah bu yardımlar yaşı bizden küçük olan ve okumakta zorluk çeken kardeşlerimizi bir nebze olsun rahatlatır" dedi.
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Liseli kızdan, Urfalı öğrencilere yardım
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