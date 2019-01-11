Altınordu’nun yıldızı ERCE’ye çifte kanca

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SPOR Toto 1. Lig'de orta saha oyuncusu Alican Özfesli'yi 1 milyon Euro'ya Medipol Başakşehir'e satarak kasasını dolduran Altınordu'da kaleci Erce Kardeşler'in de yuvadan uçabileceği öğrenildi.Beşiktaş'ın kalecisi Tolga Zengin'le, Trabzonspor'un ise Onur Kıvrak'la yollarını ayırmalarının ardından arayışa geçtikleri ve son dönemde dikkat çeken kaleci Erce için nabız yokladıkları kaydedildi.Altınordu, oyuncunun bir sonraki transferinden yüzde 30 pay talep edecek. Sezonun ilk yarısında oynanan 17 maçın tamamında 90'ar dakika görev alan Erce, kalesinde 12 gol görerek başarılı bir performansa imza attı.