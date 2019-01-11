Göztepe’de yabancı sıkıntısı var

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig ekibinde elde kalan golcü Nabil Ghilas'ı Antalya kampına götürülmezken, Oscar Scarione'yle ise bir türlü yollar ayrılamadı.Ancak İzmir temsilcisinde başarılı bir dönem geçiren Traore ile yolların ayrılmayacağı, deneyimli futbolcunun tedavisinin bekleneceği ifade edildi.Mayıs sonunda sözleşmesi bitecek 28 yaşındaki sol bekle tam iyileşmesi halinde yeniden kontrat imzalanabileceği vurgulandı. Serdar Gürler transferiyle hücum hattını güçlendiren Göztepe, yabancı transferini ya defansın soluna ya da forvete yapacak. Birçok isimle temas halinde bulunan yönetim bütçeyi ise kesinlikle sarsmayacak. Nokta atışı yapmayı planlayanGöztepe'nin listesinde sol bekler Aziz Behich, Ali Adnan ve Emilo İzaguirre yer alıyor.