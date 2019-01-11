Narlıdere’nin sıra dışı adayı

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimleri için İzmir'in Narlıdere ilçesinde destekleyeceği MHP'nin adayı Süleyman Kocabıyık, oldukça renkli bir kişiliğe sahip. Spora ilgi duyan ve henüz 6 yaşındayken judo ile tanışan Süleyman Kocabıyık, daha sonra farklı branşlarla da ilgilenmeye başladı. Boks, kick boks ve wing tsun ile uzun yıllar ilgilenen Kocabıyık, dünyaca ünlü isimlerin korumalığını da yaptı. Paris Hilton, Kevin Costner ve Ronaldo için çalışan Kocabıyık, şimdi belediye başkanlığı yarışı için sahaya indi. Narlıdere'ye dair hayallerinin ve projelerinin olduğunu söyleyen Kocabıyık, "En genç aday olmamın verdiği birçok avantaj var. Daha yenilikçi, daha atılgan olabiliyorum. Bunun bütün avantajlarını kullanarak en iyisini yapacağıma inanıyorum" diye konuştu.