Hayvancılıkta ‘elektronık küpe’ hazırlığı

BUGÜN NELER OLDU

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Bayramı kapsamında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde düzenlenen "Tarım Eğitiminin 173. Yılı" toplantısında konuştu. Tarım ve hayvancılıkta yüksek teknolojiye geçişi önemsediklerini belirten Pakdemirli, bu kapsamda yerli teknoloji kullanılarak hazırlanan elektronik küpelerin büyükbaş hayvanlarda test çalışmalarına başlanacağını bildirdi. Pakdemirli, "Yakın gelecekte bu küpelerin yaygınlaştırılmasıyla hayvanların kızgınlık dönemleri, günlük yaşamı, takip, sayım ve kesim gibi konulardaki verilerine anında ulaşmış olacağız" dedi. Bakan Pakdemirli, bu küpe için pilot proje başlattıklarını belirterek, "TİGEM çiftliklerinde yapılıyor. Şu an 20 binlik üretim söz konusu" ifadesini kullandı. Toplantının ardından Bakan Pakdemirli, kampüs içindeki kafeteryaya giderek öğrencilerle sohbet etti ve bir öğrencinin cep telefonuyla öz çekim yaptı.