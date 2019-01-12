Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Hayvancılıkta ‘elektronık küpe’ hazırlığı

Hayvancılıkta ‘elektronık küpe’ hazırlığı

Giriş Tarihi: 12.1.2019
Hayvancılıkta ‘elektronık küpe’ hazırlığı
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Bayramı kapsamında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde düzenlenen "Tarım Eğitiminin 173. Yılı" toplantısında konuştu. Tarım ve hayvancılıkta yüksek teknolojiye geçişi önemsediklerini belirten Pakdemirli, bu kapsamda yerli teknoloji kullanılarak hazırlanan elektronik küpelerin büyükbaş hayvanlarda test çalışmalarına başlanacağını bildirdi. Pakdemirli, "Yakın gelecekte bu küpelerin yaygınlaştırılmasıyla hayvanların kızgınlık dönemleri, günlük yaşamı, takip, sayım ve kesim gibi konulardaki verilerine anında ulaşmış olacağız" dedi. Bakan Pakdemirli, bu küpe için pilot proje başlattıklarını belirterek, "TİGEM çiftliklerinde yapılıyor. Şu an 20 binlik üretim söz konusu" ifadesini kullandı. Toplantının ardından Bakan Pakdemirli, kampüs içindeki kafeteryaya giderek öğrencilerle sohbet etti ve bir öğrencinin cep telefonuyla öz çekim yaptı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hayvancılıkta ‘elektronık küpe’ hazırlığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN