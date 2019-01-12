Sağlık üssünde sona geliniyor

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Türkiye'nin 3'üncü büyük şehir hastanesi olacak İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü'nün kaba inşaatında sona gelindi. Tamamlanma oranı yüzde 90'a, fiziki tamamlanması ise yüzde 40 seviyelerine ulaştı.Yapımına 18 ay önce başlanan Ege Bölgesi ve İzmir'in en büyük sağlık yatırımı, bünyesinde 5 hastaneyi barındıran ana bina dışında fizik tedavi ve rehabilitasyon ile yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesiyle hizmet verecek.2 bin 500 işçinin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığı kampüs inşaatında 550 bin metreküp beton ile 775 bin ton demir kullanılırken, şehir hastanesinin ana kütlesine de bin 302 deprem izolatörü yapıldı. Kamu-özel ortak girişimiyle 720 milyon avroya mal olacak proje, İzmir'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sağlık yatırımı olarak kayıtlara geçti. Hizmete 2020 yılında açılması planlanan hastanede, 347 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi, 51 ameliyathane ve 414 poliklinik bulunacak. İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği dev yatırımın inşaat sahasındaki çalışmaların planlandığından hızlı devam ettiğini söyledi. Salnur, "Fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinin kaba inşaatı tamamlandı. Kaba inşaatı tamamlanma oranı yüzde 90'larda, fiziki gerçekleşme ise yüzde 40 civarında. Allah'ın izniyle 2020 yılında projenin tamamlanıp, hizmete açılması planlanıyor. Kliniklerin oluşturulması konusunda şimdiden işin uzmanları hocalarımızla bir araya gelip çalışmalar yapıyoruz. Sadece Türkiye ve Ege Bölgesi değil, bölgemizde bulunan ülkelerin vatandaşları da buradan sağlık hizmeti alacak. Özellikle onkoloji ve organ nakli konusunda onlara hizmet vereceğiz. Günde ortalama 71 bin hasta dev yatırımdan faydalanacak" diye konuştu.