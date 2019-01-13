Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Atakan için hayati üç ay

Atakan için hayati üç ay

’de hafızasını, işitme ve konuşma yetisini yitiren (22), olmayı bekliyor. Acılı aile bağış çağrısında bulundu

Giriş Tarihi: 13.1.2019
Atakan için hayati üç ay
İZMIR'DE, Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Atakan Gür (22), yaklaşık 1,5 sene önce öksürük ve halsizlik şikayetiyle doktora gitti. Birkaç farklı hastanede tetkikleri yapılan Gür'e ilk başlarda alerjik belirtiler gösterdiği söylendi. Ancak şikayetleri geçmeyince, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada Gür'e Prof. Dr. Murat Tombuloğlu tarafından lösemi teşhisi konuldu. Atakan Gür, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık 6 ay boyunca çeşitli tedavilerin yanı sıra, kemoterapi de gördü. Gür, tedavilere cevap verdi ancak 2018'in Ekim ayında, hastalığın merkezi sinir sisteminde nüksetmesi sonrasında aniden bayıldı. 17 gün boyunca yoğun bakım servisinde uyutulan Gür, kendine geldiğinde konuşma ve işitme yetilerinin yanı sıra, hafızasını kaybetti. Doktorların 3 ay ömür biçtiği Gür'ün ailesi, uygun kök hücrenin bulunabilmesi için bağış çağrısında bulundu. Şimdilerde yavaş yavaş konuşmaya başlayan Gür, başlarda kim olduğunu hatırlamadığı annesine, "Hastaneden ne yapıyoruz", "Ben kötü müyüm", "Yaşamak istiyorum. İyi olacak mıyım" soruları sormaya başladı. Atakan'ın gözü yaşlı annesi Sema Gür, "Yeni doğmuş çocuk gibi oldu. Duymamaya ve konuşmamaya başladı. Hafızasını kaybetti. Yeni yeni konuşmaya başladığında bana 'Sen kimsin', 'Hastanede ne yapıyoruz' gibi sorular sormaya başladı. Şimdi iyileşmesi için acilen ilik nakli olması gerekiyor. Herkesten rica ediyorum, kök hücre bağışında bulunsunlar. Bunların hepsini birlikte aşalım" dedi. Abisi Gürkan Gür ise, kardeşinin iyi İngilizce bilen ve müzikle çok ilgili biri olduğunu belirterek, "Kendisi aynı zamanda bateri çalıyordu. Çok aktif bir çocuktu. Hayatta kalması için tek beklentimiz ilik nakli olması, herkesten yardım bekliyoruz" dedi. Uzman Dr. Fatma Keklik Karadağ, ilik nakli olmaması durumunda teorik olarak Gür'ün 3 aylık ömrünün kaldığını belirterek, "Şu anda Atakan tedaviye cevap vermiyor" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Atakan için hayati üç ay
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN