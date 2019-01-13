Atakan için hayati üç ay

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İZMIR'DE, Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Atakan Gür (22), yaklaşık 1,5 sene önce öksürük ve halsizlik şikayetiyle doktora gitti. Birkaç farklı hastanede tetkikleri yapılan Gür'e ilk başlarda alerjik belirtiler gösterdiği söylendi. Ancak şikayetleri geçmeyince, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada Gür'e Prof. Dr. Murat Tombuloğlu tarafından lösemi teşhisi konuldu. Atakan Gür, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık 6 ay boyunca çeşitli tedavilerin yanı sıra, kemoterapi de gördü. Gür, tedavilere cevap verdi ancak 2018'in Ekim ayında, hastalığın merkezi sinir sisteminde nüksetmesi sonrasında aniden bayıldı. 17 gün boyunca yoğun bakım servisinde uyutulan Gür, kendine geldiğinde konuşma ve işitme yetilerinin yanı sıra, hafızasını kaybetti. Doktorların 3 ay ömür biçtiği Gür'ün ailesi, uygun kök hücrenin bulunabilmesi için bağış çağrısında bulundu. Şimdilerde yavaş yavaş konuşmaya başlayan Gür, başlarda kim olduğunu hatırlamadığı annesine, "Hastaneden ne yapıyoruz", "Ben kötü müyüm", "Yaşamak istiyorum. İyi olacak mıyım" soruları sormaya başladı. Atakan'ın gözü yaşlı annesi Sema Gür, "Yeni doğmuş çocuk gibi oldu. Duymamaya ve konuşmamaya başladı. Hafızasını kaybetti. Yeni yeni konuşmaya başladığında bana 'Sen kimsin', 'Hastanede ne yapıyoruz' gibi sorular sormaya başladı. Şimdi iyileşmesi için acilen ilik nakli olması gerekiyor. Herkesten rica ediyorum, kök hücre bağışında bulunsunlar. Bunların hepsini birlikte aşalım" dedi. Abisi Gürkan Gür ise, kardeşinin iyi İngilizce bilen ve müzikle çok ilgili biri olduğunu belirterek, "Kendisi aynı zamanda bateri çalıyordu. Çok aktif bir çocuktu. Hayatta kalması için tek beklentimiz ilik nakli olması, herkesten yardım bekliyoruz" dedi. Uzman Dr. Fatma Keklik Karadağ, ilik nakli olmaması durumunda teorik olarak Gür'ün 3 aylık ömrünün kaldığını belirterek, "Şu anda Atakan tedaviye cevap vermiyor" diye konuştu.