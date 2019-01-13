Atik ailesinin beraat isyanı

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'IN Ödemiş ilçesinde, evlerinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in iki gün sonra karşı apartmandaki komşularının evinde ölü bulunmasına ilişkin davada tutuklu sanık Şükriye Türkmen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu yargılanan eşi Serkan Türmen ve tutuksuz yargılanan Raziye Ö. ise beraat etti. Ceylin Atik'in ailesi, olayla ilgili görülen davada Serkan T. hakkında beraat kararı verilmesine isyan etti. Dede Mustafa Atik, "Bu kararı beklemiyordum, şoktayım. Sadece ben değil avukatlar da şokta... Bu suçlular dışarıda duramaz. Bu işin peşini bırakmayacağım. Ben ölmediğim müddetçe benim söylediğim budur. 21 Aralık 2018'de başkan mahkemede soruyor; 'Sen mi yaptın?'. 'Ben yaptım' diyor. 'Fidye için yaptım şunu yaptım bunu yaptım' diyor. 4 Ocak 2019'da kadın yine bir yazı yazıyor her şeyi 'ben yaptım' diyor. Burada 11 gün içinde ne değişmiş de şey yapmış" dedi. Acılı baba Murat Atik de, karara itiraz edeceklerini açıkladı. Atik, "Biz caydırıcı bir ceza olacağını bekliyorduk, şoka girdik. Bizim evladımızın cesedini iki gün boyunca saklayan kişiler, iki gün boyuna o evde ekmek yemişler, su içmişler yatmışlar kalkmışlar. Adalet istiyorum adalet. Ya benim evladımı geri versinler ya da bu olayı çözsünler. Bunlar çürüsün içeride. Adalet istiyoruz biz" diye konuştu.