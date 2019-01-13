Ege’de can pazarı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de üç gündür süren sağanak yağış, kentin altyapı yetersizliğiyle birleşince hayatı olumsuz etkiledi. Konak ilçesine bağlı Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan Yunuslar Alt Geçidi yağmur nedeniyle ulaşıma kapandı. Alt geçidin kapandığını fark etmeyen bir sürücü, su birikintisinde kalan otomobilini bırakıp gitti. Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde de sağanak yüzünden bazı araçların su birikintilerinde kaldığı görüldü. İzmir-Eskişehir arasındaki tren seferlerinin, Manisa ve İzmir'deki aşırı yağışlar nedeniyle durdurulduğu, seferlerin bugün yapılamayacağı belirtildi. Karşıyaka ilçesi Nebil Susup Sokağı'nda toprağı gevşeyen çam ağacı park halindeki üç otomobilin üzerlerine devrilerek hasar görmelerine neden oldu. İnciraltı Bahçeler arasındaki tüm bahçeleri su bastı. Bölge sakinlerinden Sevil Kabakcı, "Su içeri girmesin diye sabahtan bu yana mücadele veriyoruz. Bu bölgede 80 hane yaşıyor. Hepsi de benzer durumda. Saat sabahın 10.00'undan bu yana aramadık yer bırakmadık. Balçova Belediyesi bir şoförümüz var başka kimse yok diyor. İzmir itfaiyesi, herkesin benzer sıkıntıları var sizi sıraya aldık. Bize yazık değil mi?" dedi. Kemalpaşa'da Yiğitler Barajı'ndaki köprü çöktü. mahsur kalanlar kurtarıldı. Torbalı'da etkili olan sağanak, Fetrek Çayı'nda taşkına neden oldu. Çay üzerinden geçen köprünün bazı bölümleri yıkılırken, yol, araç geçişine kapatıldı. Ayrıca İZBAN Pancar İstasyonu yaya ve araç alt geçitleri suyla dolup taştı, bu duraktaki seferler iptal edildi.Sağanak yağmurdan Manisa ve Balıkesir de etkilendi. Sulama kanalı yakınında bulunan Spil Mahallesinin bir kısmı boşaltılarak, vatandaşların öğretmenevi, misafirhane ve güvenli evlerde konaklamaları sağlandı. Devlet Demir Yolları işletmesinin Akhisar sorumluluk bölgesindeki hatta tren yolu seferleri geçici olarak durduruldu. İzmirİstanbul Karayolunda trafik, su taşkınları sebebiyle tek şeritten verildi. Soma'da 4'ü büyükbaş, 1'i küçükbaş, 35 kümes hayvanı telef oldu. Nif Çayı kenarında bulunan çiftlik evi ve ağılı su bastı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle, istinat duvarı ve ağaçlar iki katlı evin üzerine devrildi. Olayda ev kullanılamaz hale geldi.