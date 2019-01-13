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Göztepe’den Adebayor sürprizi

Başkan Sepil, Başakşehir Başkanı Gümüşdağ’ı arayıp takımlarında şans bulamayan Togolu yıldıza talip oldu

Giriş Tarihi: 13.1.2019
Göztepe’den Adebayor sürprizi
Göztepe'nin, Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyun sistemine uymayan ve bu sezon takımında fazla forma şansı bulamayan Emmanuel Adebayor için harekete geçtiği öne sürüldü. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in dünyaca ünlü yıldız oyuncu için Göksel Gümüşdağ ile görüştüğü iddia ediliyor. Nijerya asıllı Togolu milli futbolcu için kiralama formülü devreye sokuldu. 34 yaşında 1.91 boyundaki golcünün ismi Galatasaray ile de geçiyordu. Cikalleshi veya Ghilas'tan birisini gönderip golcü transferi için kontenjan problemini çözecek sarı-kırmızılılar Adebayor'dan alacağı rapora göre Cano'nun transferini bitirecek. Öte yandan sol bek transferi için de Adama Traore'nin lisansını askıya alan Göztepe yönetimi, PSV Eindhoven'da aradığını bulamayan Aziz Behic'i bonservisiyle almayı planlıyor. Daha önce Bursaspor'da da forma giyen yıldız oyuncunun transferinin her an gerçekleşebileceği öğrenildi.
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Göztepe’den Adebayor sürprizi
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