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Karşıyaka’dan All Star’a damga

Tahincioğlu All-Star 2019’da Karşıyaka’nın oyuncuları Assem Marei ile kiralık Alp Karahan, Asya Karması’nda görev yapacak. 2015���in şampiyon kadrosundan Dixon ile Gabriel de maça ilk 5’te başlayacak

Giriş Tarihi: 13.1.2019
Karşıyaka’dan All Star’a damga
Basketbolda 20 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenecek Tahincioğlu All-Star 2019'da yapılan halk oylamasıyla Pınar Karşıyaka'nın oyuncusu Assem Marei, Asya Karması'nda ilk beşe seçildi. Yine Karşıyaka'dan sürekli oynayıp tecrübe kazanması için Adatıp Sakarya BŞB Basketbol'a kiralık gönderilen Alp Karahan da Asya Karması'nda ilk 5'te görev yapacak. İzmir ekibinden Berk Uğurlu da, Asya Karması'nın kadrosunda yer alacak. Yeşilkırmızılı ekibin ligde şampiyon olduğu 2015 yılında kadrosunda bulunan Fenerbahçe Beko'dan Bobby Dixon ve Türk Telekom'dan Kenny Gabriel, aynı kadroda maça ilk 5'te başlayacak.

KAF KAF'TA yıldızlar korkuttu
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ikinci yarının ilk maçında 20 Ocak Pazar günü Van Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak. Karşıyaka'da ilk 11'in 3 banko isminin sakatlıkları kurmayları korkuttu. Çeşme kampında yapılan son antrenmanda stoper Metin, ön libero Mustafa Aşan ve santrfor Hakan Kuş sakatlandı. Ayak bileğinden sakatlanan Hakan ve adalesinde ödem olan Mustafa'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kasık fıtığı olan Metin'in durumu takip edilecek. Dinlendirilecek 3 futbolcunun Van maçında sahada olmaları bekleniyor.
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Karşıyaka’dan All Star’a damga
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