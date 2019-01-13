Rahim kanserinde erken tanının önemine değindi

BUGÜN NELER OLDU

2017 yılında kapılarını hizmete açan ve her geçen gün büyümeye devam eden Ege Sante Tıp Merkezi, Kulak Burun Bogaz, Estetik ve Plastik Cerrahi, Dahiliye, Dermatoloji, Beslenme ve Diyet, Psikiyatri polikliniklerinin yanı sıra Kadın Hastalıkları ve Dogum poliklinigi de hizmete açılmıstır. Rahim kanserinde erken teshisin çok önemli oldugunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Dogum Uzmanı Op. Dr. Arzu Çabuk Dökmeci, "Toplamda yüzde 90 oranında kadınlar kanserleri kendi tespit ediyorlar. Gelismis ülkelerde 7 kadından 1'inde Türkiye'de ise 8 kadından biri kansere yakalanıyor" dedi. Kanser riskini azaltmak için bazı önerilerde bulunan Dökmeci, "Ideal kilonuzda olmalısınız. Islem görmüs gıdaları tüketmemeliyiz. Düzenli egzersiz yapmalıyız. Sekeri hayatımızdan tamamen çıkarmalısınız. Sentetik vitamin kullanmamalıyız. Bol su tüketmeliyiz. Stresten uzak durmalıyız" gibi önerilerde bulundu.