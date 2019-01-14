Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Altay’da yeniler çok hırslı

’da yeniler çok hırslı

Teknik Direktörü , “Kadrodaki mevcut oyuncularımız ve altyapıdan gelen genç isimlerin hırsları beni çok mutlu ediyor” dedi

Giriş Tarihi: 14.1.2019
Altay’da yeniler çok hırslı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Özden Töraydın, kadrolarında yer alan bütün futbolcuların hazır ve istekli bulunmasının sevindirici olduğunu bildirdi. Töraydın, tamamladıkları Antalya kampında futbolcuların sergilediği performanstan mutlu olduğunu, aralarına yeni katılan oyuncuların takıma adaptasyonunun sağlanmasıyla hedefledikleri noktaya kısa sürede geleceklerini belirtti.


KADRO DERİNLİĞİMİZ BÜYÜK AVANTAJ
KADROLARINA yeni kattıkları isimlerin kampa katılmalarının kendileri için avantaj olduğunu bildiren Töraydın, "Oyuncularımızın hırsı ve performansı memnun edici. Altyapımızdan gelen gençlerimiz için de kamp süreci faydalı oldu. Şampiyonlukla kapattığımız son iki sezonda kadro derinliğimiz en büyük avantajımız olmuştu. Kadromuzda herkesin hazır ve istekli olduğunu görmek sevindirici. Ümraniyespor deplasmanıyla start alacak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay’da yeniler çok hırslı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN