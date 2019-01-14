Altay’da yeniler çok hırslı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Özden Töraydın, kadrolarında yer alan bütün futbolcuların hazır ve istekli bulunmasının sevindirici olduğunu bildirdi. Töraydın, tamamladıkları Antalya kampında futbolcuların sergilediği performanstan mutlu olduğunu, aralarına yeni katılan oyuncuların takıma adaptasyonunun sağlanmasıyla hedefledikleri noktaya kısa sürede geleceklerini belirtti.



KADRO DERİNLİĞİMİZ BÜYÜK AVANTAJ

KADROLARINA yeni kattıkları isimlerin kampa katılmalarının kendileri için avantaj olduğunu bildiren Töraydın, "Oyuncularımızın hırsı ve performansı memnun edici. Altyapımızdan gelen gençlerimiz için de kamp süreci faydalı oldu. Şampiyonlukla kapattığımız son iki sezonda kadro derinliğimiz en büyük avantajımız olmuştu. Kadromuzda herkesin hazır ve istekli olduğunu görmek sevindirici. Ümraniyespor deplasmanıyla start alacak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.