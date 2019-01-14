Denizli’de ücretsiz kayak kurslarına ilgi

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Büyükşehir Belediyesinin kentin kış turizminde de söz sahibi olması için hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi, kayak severlerin yeni gözdesi oldu. Kış sporları için en çok tercih edilen mekanlardan biri olan Ege'nin en büyük kayak merkezinde Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ücretsiz kayak kursları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından başlatılan ücretsiz kayak kursları 10-18 yaş arası ile 19 yaş ve üzeri olmak üzere 2 ayrı grupta veriliyor. Eğitim sürecince kursiyerlere öğle yemeği ve kayak ekipmanları da ücretsiz olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından veriliyor. Kurslara katılan vatandaşlar hem tesisten hem de eğitimlerden son derece memnun olduklarını belirtiyor.