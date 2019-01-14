Ege’yı sel vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Bölgesi'ni etkisi altına alan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle kıyı Ege'de etkili olan sağanak yağışlar sel baskınlarına neden oldu. İzmir ve Manisa ev ve işyerlerini su bastı. İzmir'de yaklaşık 3 gün boyunca durmadan devam eden gök gürültülü sağanak yağışlar, yüzünden yollar göle döndü. Geçtiğimiz akşam saatlerinde İzmir Şehirlearası Otobüs Terminali (İZOTAŞ), su altında kaldı. İZOTAŞ yönetimi, trafoların etrafında biriken suların büyük bir felakete neden olmaması için elektrikleri kesti. Otogar, karanlığa büründü. Otogar esnfaı, mum ve gaz lambaları ile tezgahlarını aydınlatırken, firmalar ise elektronik olarak bilet kesemedi. Gece saatlerinde sular tahliye edilince, elektrik tekrar verilmeye başladı. Manisa Valiliği ise yaşanan sel ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şiddetli yağış nedeniyle kentte 640 su taşkını yaşandığı ve 180 kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi.