Göz kuruluğunun önüne balık tüketerek geçin

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Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, görülen göz kuruluğunu önlemek için yapılması gereken ipuçlarını verdi. Yapılan araştırmalarda Omega 3 alanlarda göz kuruluğu belirtilerinin azaldığının görüldüğünü belirten Geribeyoğlu, "Omega 3 açısından zengin, somon, sardalya, hamsi, uskumru, levrek, ton balığı gibi balıkların yanı sıra; balık keten tohumu, ceviz, ıspanak gibi besinlerin tüketimi de göz yaşı kalitesini artırıyor" dedi. Klimalı ortamlarda bulunan, bilgisayar başında çalışan veya uzun süre araç kullanan kişilerde görülebilen göz kuruluğunun, batma, yanma ve yabancı cisim hissiyle kendini belli ettiğini anlatan Geribeyoğlu, ilaç tedavisinin yanı sıra; kişilerin gözlerini koruyucu önlemler alması gerektiğini de söyledi.