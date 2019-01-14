İzmir’in hayalet gemileri ekonomiye kazandırılıyor

İZMIR'DE Aliağa Liman sahasına gelen ve sahiplerinin borçları nedeniyle alacaklıları tarafından haczedilen gemiler, geçen 4-5 yıllık sürede hukuki sorunların çözümlenememesi nedeniyle çevre ve insan sağlığı için tehlike saçıyor. Bodyer isimli gemiden kaynaklı deniz kirliği, Esi Winner, Sinan Naiboğlu ve Salah II isimli gemiler ise hava muhalefeti yüzünden bulundukları yerden sürüklenerek bölgedeki liman tesisleri ve gemiler için ciddi tehlike oluşturdu.

TEK TEK SÖKÜLDÜ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Limanlar Kanunu'nun 7. maddesinde yapmış olduğu değişiklikle Aliağa Liman Başkanlığı İdari sahasında terk edilmiş halde yarı batık ve karaya oturmuş durumda bulunan gemilere yönelik liman başkanlıklarının yetkileri artırıldı. Bu kapsamda Aliağa Liman sahasındaki 'hayalet' olarak adlandırılan gemilerin tümünün satış işlemi gerçekleştirildi. Gemiler, gemi geri dönüşüm bölgesine götürülerek söküldü. Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) Başkanı Kamil Önal, "Bu gemiler tesislerimize getirilerek çevre iş sağlığı güvenliği mevzuatları kapsamında geri dönüşümleri yapılarak ekonomiye kazandırıldı" dedi.