Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Onlar için savaşacağım

Onlar için savaşacağım

SAVAŞACAĞIM “’da yeterli süre alamadım. gibi taraftarı olan bir kulübe geldiğim için çok şanslıyım. Her maçta stadı dolduruyorlar, şimdiden tüylerim diken diken oluyor”

Giriş Tarihi: 14.1.2019
Onlar için savaşacağım

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin, İspanya'nın Huesca takımından 1.5 yıllığına transfer ettiği kanat oyuncusu Serdar Gürler, ayağının tozuyla iddialı açıklamalar yaptı. Göztepe'de çok iyi karşılandığını ve hayal ettiği ortama geldiğini belirten deneyimli oyuncu, "Çok şanslıyım. Ben futbol oynamak istiyorum, futboldan zevk almak istiyorum. İspanya'da yeterli süre alamadım. Elbette birçok futbolcunun hayali olan İspanya'da oynadım. Fakat Türkiye'yi çok özledim. Sanki her zaman Göztepe'deymişim gibi bir hava oluşturuldu, oldukça heyecanlıyım. Göztepe'ye layık olacağım" ifadelerini kullandı.


YENI STADIMIZ AÇILDIĞINDA OLUŞACAK AMBIYANSI DÜŞÜNEMIYORUM
YENI takımında idmanlara çok coşkulu gittiğini ifade eden Serdar, "Takım arkadaşlarım ve hocalarım beni çok güzel karşıladı. Göztepe taraftarını nerede olursam olayım çok iyi biliyorum. Her maç stadı doldurdular. Tüylerim diken diken oluyor. İlk defa beni bu kadar çok isteyen bir taraftar grubuna rastladım. Onlar için savaşacağım, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bornova Stadı'nda muhteşem bir atmosfer oluşuyor, yeni stadımız açıldığında oluşacak ambiyansı düşünemiyorum. Sezon sonuna kadar arkamızda dursunlar, nice başarılar gelecek. Onların karşısına çıkacağım için çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Onlar için savaşacağım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN