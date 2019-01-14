Son 3 yılda 555 çocuk kalp amelıyatı oldu

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SağlıkBilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) bünyesinde 2015'te hizmet vermeye başlayan Çocuk Kalp Cerrahisi Kliniği'nde yapılan operasyonlarla çocuklar hayata tekrar bağlanıyor. Hastanede 3 yılda toplam 555 çocuk kalp ameliyatı gerçekleştirildi. 555'inci ameliyat dolayısıyla tören yapıldı. Hastanenin Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu, "Çocuk Kalp Cerrahisi Kliniği kısa zamanda sınırlı imkanları ve iki kişilik uzman kadrosuyla 555'inci ameliyatını gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı. Yaptıkları başarılı çalışmalar nedeniyle klinik çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.Çalışmaları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Onur Işık da kliniklerinin sadece Ege Bölgesi'nde değil Türkiye'de de önemli başarılara imza attığını anlattı. Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Rahmi Bakiler, "Önceki yıllarda hastalarımız farklı şehirlerde tedavi imkanları ararken, kurulan ve gelişen kliniğimizle birlikte bu yükten kurtuldular. Artık sadece kendi bölgemizden değil, ülkemizin bütün şehirlerinden gelen hastaların ameliyatları ve tedavileri başarıyla gerçekleştiriliyor, bundan dolayı çok mutluyum" diye konuştu. Törende müzik dinletisinin ardından pasta kesildi.