Yalın, işitme kaybını müzik ile aşıyor

İzmir'de Almanca öğretmeni anne Nalan Yeşil'in işitme kaybını fark ettiği oğlu Yalın Çal (10), Op. Dr. Levent Olgun'un önerisi üzerine 4 yaşındayken müziğe yönlendirildi. İşitme kaybının iltihaba bağlı değil iç kulaktaki sinirlerle ilgili bir kayıp olduğu belirlenen Yalın, iki taraflı işitme cihazı kullanmaya başladı. Dr. Olgun'un müzikle aktif olarak ilgilenmesi için yaptığı öneri üzerine Çal, 10 yıl önce tanıştığı gitarını elinden hiç bırakmadı. Yalın'ın işitmesini düzeltebilmek için işitme cihazı dışında başka bir çözüm olmadığını anlatan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Levent Olgun, iletişim becerilerinin de müzik sayesinde arttığını dile getirdi. Olgun, "Normal işiten bir kişiyle müzikle uğraşan bir kişinin beyni farklıdır. Müzik sayesinde beyindeki sözel iletişimle ilgili bağlantılar artar. İşitme kaybıyla geçen senelerden sonra müzik Yalın'ın hayatındaki başarısını arttıracaktı. Ailesi bilinçli, Yalın da çok uyumlu bir çocuk. Önerimi dikkate aldılar ve hem müzikte hem sözel iletişimde çok iyi bir noktaya geldi" diye konuştu.

ASLA MÜZIĞI BIRAKMAM

Yalın'ın yüzde 70 işitme kaybı olduğunu belirten anne Nalan Yeşil, "Zamanla bu kayıp bir kulağında yüzde 50, diğerinde yüzde 40'a kadar düştü. Müzik, Yalın'ın hem fiziksel hem ruhsal gelişimine çok büyük katkı sağladı. Sorun ilk fark edildiğinde kulağa hiçbir ses girmiyordu. Duymadığı için kendini ifade edemiyor ve sürekli çığlık atıyordu. Tedavisine başlandı ve oğlum müzik sayesinde kaliteli bir sosyal hayatın içine girdi" diye konuştu. Yalın Çal ise, "Annem seslendiğinde duymuyordum. Gitara başladım ve duymam gelişti. Hem daha sosyalleştim hem bir yeteneğim ve ilgi alanım oldu. Rock, jaz ve Türkçe pop türünü seviyorum. Müziğe hayatım boyunca hobi olarak devam edeceğim. Pes etmek yok" dedi.