Yaşam tarzına kimse karışamaz

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, başkan adaylığı süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Zeybekci, yaşam tarzı tartışması, projeler ve istihdam ile ilgili konuştu. Adaylıkla ilgili Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine teklifte bulunduğunu belirten Zeybekci, "İzmir'in bize heyecanı olmasaydı, olmazdı. Bu heyecan bizi teşvik etti. Tüm kalbimle, samimiyetiyle İzmir'in 'millete hizmetkar olan belediyecilik anlayışı'na hazır olduğuna inandığım için kabul ettim. İzmir bizim için hiçbir şekilde zor değil. Demokraside şehir kazanır. Biz hizmet sevdamızı anlatacağız. İzmir'in onayına sunacağız. İzmir ne derse, bunun üzerine asla başka bir anlam yüklemeyiz. Üzerimize düşeni yapacağız. İzmir buna kesinlikle olumlu cevap verecektir. Milletin iradesine ipotek koymak gibi bir niyette değiliz" dedi. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin aldığı oyun üzerine çıkacaklarını belirten Zeybekci, "İzmir'den aldığımız refleks de bu zaten. Sokak sokak, insan insan dolaşarak bir seçim kampanyasına başladık" dedi.

HERKESIN ÖZEL HAYATI

İzmir'de bazı kişilerin içki tartışması yarattığını belirten Nihat Zeybekci, "İçkili yerlerle ilgili hiçbir yerde sınırlama yoktur. Türkiye bunları tartışmamalı artık. İzmir'in sorunları başka. Bunları kalkıp da İzmir'in önüne koyarsanız vallahi haksızlık yaparsınız. İzmir'in altyapı, katı atık, ulaşım, içme suyu, kanalizasyonla ilgili altyapı yoksunluklarını bir kenara bırakıp da İzmir'i buna tahvil ederseniz, bu bir haksızlıktır. Bir İzmirli'nin yaşam standardı kaygısı varsa onu dinleriz. Ne şekilde yaşarsa yaşasın, nasıl giyinirse giyinsin. Allah'a çok şükür bunların yaşandığı bir Türkiye var. Bunlar o kadar gereksiz tartışmalar ki. Eğer insanlar 'Biz şundan dolayı endişe ediyoruz' diyorsa, anlatmak, bu endişeyi gidermek lazım. Yaşam tarzıyla ilgili kaygı yok. Eğer varsa bir endişe bunu kesinlikle dikkatle dinlemek lazım. Herkesin özel hayatı vardır. İnsanların hayatına karışmak, kimsenin haddine değil. Şu parti, bu parti diye insanları yargılamamak lazım.İnsanları bölmemek, parçalamamak lazım. O zaman öyle bir yanlış yere gidersiniz ki, CHP'li kardeşlerime sanki dini, milli vecibelerini yerine getirmeyen, hassasiyetleri olmayan insanlar haline getirirsiniz. Bu da son derece yanlış olur" dedi.

PROJELER AÇIKLANACAK

Öte yandan projelerini detaylarıyla birlikte açıklayacaklarını belirten Zeybekci, "Kentin ilk başta altyapı, ulaşım ve trafik sorununu ele alacağız. İzmir turizm, sağlık turizmi, eğitim, bilim, lojistik merkezi olsun. Kültür, müzeler merkezi olsun. İzmir geriatri merkezi olsun. Tarımsal ihracatla ilgili, teknolojilerle ilgili, hayvancılık teknolojileriyle ilgili merkez olsun. Finansman, bankacılıkla ilgili, patenti ile bilgisi ile her şeyiyle imkanların sağlandığı bir merkez olsun. Kentsel dönüşümde, vatandaşla uzlaşacağız. 1 kuruş mağdur etmeden razı olacakları projeyi yapacağız. Ayrıca, gençlerimize iş kapısı açacak projelerimiz var" diye konuştu.