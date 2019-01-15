Evleri yanınca sokakta kaldılar

BUGÜN NELER OLDU

Denizli ve Balıkesir'deki yangınlarda 2 ayrı ev kullanılmaz hale geldi. Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen yangında 4 çocuk sahibi Mehmet Çukur (76) ve eşi Şehri Çukur'un yaşadığı evde elektrik kontağından yangın çıktı. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evin kullanılamaz hale geldiği, eşyaların kül olduğu belirlendi. Yangının ardından Şehri Çukur, oğlu Barış Çukur'un (33) yaşadığı eve taşındı, hurdacılık yapan eşi Mehmet Çukur ise çocuklarıyla sorunları olduğu için atık kağıt ve hurda topladığı triportörde yaşamaya başladı. Olayın şokunu henüz üzerinden atamayan yüzde 80 görme ve işitme engelli Şehri Çukur, her gün yanan evine gidip gözyaşı döküyor. Yangından canlarını zor kurtardıklarını belirten Şehri Çukur, "Bütün güzel günlerim ve anılarım bu yangınla kül oldu gitti. Bu kış gününde evsiz kaldık. Yardım bekliyorum" diye konuştu.Balıkesir'in Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'ndeki İskele Sokak'ta bulunan ve uzun yıllar önce vefat ettiği öğrenilen Filiz Çobanoğlu'na ait eski bir çırçır fabrikasının 2 göz odalı bekçi kulübesinin bir odasında oturan İbrahim Üner (87), piknik tüpünde yemek pişirmek istedi. Yemeği tüpün üstünde bırakan çobanoğlu, yan odada oturan komşusu Necati Kandemir'in (68) yanına gitti. Uzun bir süre sonra üzerinde yemek bulunan piknik tüpü, patladı. 2 yaşlı adamın oturduğu tek katlı bina alevler arasında kaldı. Kısa sürede alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangından yara almadan kurtulan İbrahim Üner ve Necati Kandemir'in oturdukları tek katlı bina kullanılmaz hale geldi. Oturdukları binanın yanmasıyla sokakta kalan 2 yaşlı adama, komşuları evlerinin kapısını açtı.