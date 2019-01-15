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Kızı kimlikte kardeşi oldu

Giriş Tarihi: 15.1.2019
Kızı kimlikte kardeşi oldu
SURIYE'NIN Halep kentinden 3 yıl önce kaçarak Türkiye'ye sığınan, 2 çocuk sahibi Şükriye Hıdır (27) ve Hıdır Elhıdır( 29) çifti, Torbalı'nın Atatürk Mahallesi'ne yerleşti. İddiasına göre kayıt dışı ikametin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında verilen geçici kimlik belgesinde, yanlışlıkla çiftin 4 yaşındaki Reyan Elhıdır, annesi Şükriye Elhıdır'ın kız kardeşi olarak yazıldı. Kimliğe göre kızıyla kardeş olan Şükriye Elhıdır, hatanın düzeltilmesi için göç idaresine başvurdu. Ancak Suriyeli anneden, çocuğun kendi kızı olduğunu ispatlaması için DNA testi yaptırması istendi. Test için parasının olmadığını belirten Şükriye Elhıdır, "Kızım verilen kimliğe göre kardeşim olarak görünüyor. Hatanın düzeltilmesini istiyorum" dedi.
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Kızı kimlikte kardeşi oldu
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